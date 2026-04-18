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Selina Storm (r), Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Hamburg, und Leon Alam, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Hamburg.

Selina Storm (r), Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Hamburg, und Leon Alam, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Hamburg. Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

  • Wandsbek

Hamburgs Grüne stimmen über Olympia-Bewerbung ab

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Fast 40 Anträge, zwei Leitanträge: Auf ihrer Versammlung beraten Hamburgs Grüne über Olympia, Sozialstaat und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen.

Die mögliche Olympia-Bewerbung Hamburgs und eine Sozialstaatsreform stehen am Samstag (12 Uhr) im Zentrum einer Landesmitgliederversammlung der Grünen. Die Parteiführung um Selina Storm und Leon Alam hat zwei Leitanträge formuliert, die sie in der Medienschule Wandsbek zur Abstimmung stellen will.

Fast 40 Anträge zu unterschiedlichsten Themen

Der eine ist mit „für grüne und nachhaltige Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg“, der andere mit „Hamburg bleibt solidarisch: Mit klugen und gerechten Reformen Sozialstaat sichern und Armut bekämpfen“. 

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Darüber hinaus steht eine „Grüne Reformagenda für das Ende von Gewalt gegen Frauen“ auf der Tagesordnung. Insgesamt liegen fast 40 Anträge zu unterschiedlichsten Themen vor. Wahlen sind nicht vorgesehen. Allerdings will die Parteispitze den Landesvorstand unter anderem wegen der gestiegenen Mitgliederzahl von sieben auf neun Mitglieder erweitern. (dpa/mp)

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