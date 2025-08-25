mopo plus logo
Andreas Dressel

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) spricht im Interview mit der MOPO über die steigenden Ausgaben für Sozialhilfen (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

paidHamburgs Finanzsenator: „Wir gehen an unsere letzten Haushaltsreserven ran“

Ob Bürger-, Eltern- oder Wohngeld – die Ausgaben für Sozialhilfe sind in allen Bereichen stark gestiegen. Die SPD sollte das „nicht schulterzuckend hinnehmen“, meldete sich Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) in dieser Woche zu Wort. Ist er etwa ausnahmsweise mal einer Meinung mit der Union? Und was bedeuten die ausufernden Kosten konkret für Hamburg? Die MOPO hat den Senator im Interview dazu befragt und erfahren, dass auch die Hansestadt vor einer „riesigen Herausforderung“ steht.


