Hamburgs Wissenschaftssenatorin hat auf Instagram auf die Diskussion rund um Jens Spahns Leihmutterschaft reagiert und findet klare Worte.

Der CDU-Politiker Jens Spahn ist ein Mann mit Vorbildfunktion, findet Hamburgs Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (Grüne). Umso gefährlicher findet sie die Botschaft, die er mit der Geburt seines Sohnes mit Hilfe einer Leihmutterschaft sendet, wie sie auf Instagram schreibt.

Am Mittwoch hatten Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke bekannt gegeben, dass sie Eltern geworden sind. Das Baby namens Georg war von einer Leihmutter in den USA zur Welt gebracht worden. Diese Tatsache sorgt aktuell für große Diskussionen, da Spahn sich in der Vergangenheit immer wieder gegen eine Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland ausgesprochen hat und diese bis heute auch verboten ist.

Blumenthal: Mittelfinger ins Gesicht derer, die sich an Gesetze halten

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Parteiübergreifend wurde die Kritik laut. CDU-Kollege Daniel Peters forderte gerade den Rücktritt Spahns. Dem Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird Doppelmoral vorgeworfen.

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Hamburgs Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal sagt schreibt in ihrem Instagram-Beitrag: „Ich finde, ‚Doppelmoral‘ ist eigentlich gar kein Ausdruck dafür, was Jens Spahn hier vermittelt.“ Vielmehr zeige Spahn mit seinem Verhalten, dass man sich nicht an die Gesetze im eigenen Land halten müsse, man könne sich die persönlich passenden Gesetze in anderen Ländern suchen.

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Statt auf die Regierung im eigenen Land zu bauen, habe Spahn auf sein Bankkonto gesetzt. „Unterm Strich heißt das: Unsere Gesetze sind nichts wert. Du kannst sie mit Geld umgehen!“, schreibt Blumenthal.

Für die Senatorin sei das eine „brandgefährliche Message“. „Und das in einer Zeit, in der gerade seine Partei mit dem Versprechen angetreten ist, das Vertrauen der Menschen wieder zu stärken.“

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Das Verhalten von Jens Spahn sei ein „Mittelfinger in das Gesicht“

Was Spahn tue, sei keine Doppelmoral, sondern „ein Mittelfinger in das Gesicht derer, die unsere Gesetze ernst nehmen und seit Jahrzehnten für eine Änderung kämpfen. Und ein Mittelfinger in das Gesicht all derer, die sich nicht mal eben durch eine sechsstellige Summe ihren Familientraum erfüllen können.“

Jens Spahn war von 2018 bis 2021 Bundesgesundheitsminister – in seinen Zuständigkeitsbereich fiel damit das Embryonenschutzgesetz, wo das Verbot von Leihmutterschaften geregelt ist. 2020 antwortete das Haus auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, dass eine Änderung nicht geplant sei – und erklärte, die Ratio der Regelung liege „primär in der Wahrung des Kindeswohls“.

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Im Jahr 2015 hatte das Magazin „GQ“ Spahn, damals gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, mit den Worten zitiert: „Als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden. Zu akzeptieren, dass ich nicht auf natürlichem Weg Vater werde, verlangt ein großes Maß an Demut. Ob ich das aufbringen kann, weiß ich nicht.“