Ärger um den verkaufsoffenen Sonntag: Im Cityausschuss des Bezirks Hamburg-Mitte wurde am Dienstagabend darüber entschieden, ob beim nächsten Shopping-Sonntag Chöre in der Innenstadt auftreten dürfen. Die Linke stimmte dagegen – das war wohl zu viel für einen FDP-Mann. Direkt im Anschluss drehte er ein Video, in dem er sich über die Linken auslässt und sie sogar mit der Taliban vergleicht.





