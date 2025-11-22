Hamburger AfD bestätigt Dirk Nockemann als Vorsitzenden

Hamburgs AfD-Vorsitzender Dirk Nockemann ist erneut mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. Ein Landesparteitag wählte den 67-Jährigen mit knapp 90 Prozent für weitere zwei Jahre zum Landesvorsitzenden, wie die Partei mitteilte.

Sein bislang bestes Wahlergebnis erzielte Nockemann vor zwei Jahren mit mehr als 95 Prozent der Stimmen. Der AfD-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft steht seit 2017 an der Spitze des Hamburger Landesverbands.

Nockemann: „Parteitag war konstruktiv“

„Der Parteitag verlief kontrovers, aber durchweg konstruktiv“, sagte Nockemann. Er blicke mit dem neuen Landesvorstand zuversichtlich in die Zukunft. „Wir wollen unsere AfD in Hamburg weiter professionalisieren, wachsen und gut aufstellen für die kommenden Wahlkämpfe.“ Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ist mit neun Abgeordneten die kleinste im Parlament.

Auch bei den Stellvertretern gab es keine Veränderung: Die Bürgerschaftsabgeordneten Krzysztof Walczak und Joachim Körner wurden nach Parteiangaben ebenso bestätigt wie der Bundestagsabgeordnete Alexander Wolf. Schatzmeisterin bleibt Peggy Heitmann. (dpa)