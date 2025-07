Die Kritik an der Bezahlkarte reißt nicht ab, indes arbeitet Hamburg bereits an einer Ausweitung. Bald sollen nicht nur Asylbewerber ihre Leistungen über die Karte erhalten, sondern auch andere Gruppen. Wie die MOPO erfahren hat, laufen bereits erste Tests. Der Finanzsenator spricht von Bürokratieabbau – die Linke wittert ein Einfallstor für Restriktionen gegen Sozialhilfeempfänger. Was genau die Stadt vorhat und auf welche Gruppen die Karte ausgeweitet werden soll, lesen Sie hier.