Großveranstaltungen in Hamburg: FDP will Müllbergen den Kampf ansagen

Schlagermove, Harley-Days, Hafengeburtstag: Eines haben diese Großveranstaltungen gemeinsam - und das sind oft riesige Müllberge, die nach dem Feiern übrig bleiben. Die FDP sieht hier Verbesserungspotenzial und fordert nun vom Senat eine bessere Erfassung der Müllberge bei Mega-Events.

Großveranstaltungen im Freien machen Spaß, produzieren aber auch Unmengen von Müll. Zuletzt musste beim Cristopher Street Day ein ganzer LKW in die Tonne. Die Hamburger FDP fordert nun gezielte Maßnahmen zur Müllvermeidung. Es gebe ordentlich Verbesserungspotenzial, sagte der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion, Kurt Duwe.

Eine kleine Anfrage an den Senat habe ergeben, dass nur der Müll des Frühlings-, des Sommer- und des Winterdoms statistisch erfasst werde. Glas, Pappe/Papier, Leichtverpackungen und Kehrgut werden getrennt erfasst, so dass sich Maßnahmen an diesen Werten orientieren können.

Mangel an Daten macht handlungsunfähig – auch beim Müll

„Bei den sonstigen Veranstaltungen sind die jeweiligen Veranstalter zuständig. Es sind keine Auswertungen zu Müllmengen bekannt“, heißt es weiter in der Senatsantwort. „Wenn der Senat nicht weiß, wie viel und welcher Abfall bei den verschiedenen Veranstaltungen anfällt, fehlt jede Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Abfallvermeidung und zur Überprüfung des Erfolgs“, resümiert Duwe.

Auch die sogenannten „WasteWatcher+“, die vom Senat eingesetzt werden, um bei Großveranstaltungen die Besucher zur Mülltrennung anzuhalten, lässt Duwe nicht gelten: „Die Stadt muss Großveranstaltungen nutzen, um verstärkte auf Mülltrennung und plastikloses Einweggeschirr aufmerksam zu machen.“