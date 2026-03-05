Wahlkreise in Hamburg sollen neu geschnitten werden – das gibt jetzt richtig Zoff
Wahlkreis, wechsle dich! Weil Hamburg immer mehr Einwohner hat, sollen einige Stadtteile auf andere Wahlkreise umverteilt werden. Ein erster Vorschlag sah vor, dass unter anderem Eppendorf (Hamburg-Nord) in den Wahlkreis Eimsbüttel rückt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Hamburg-Nord, Christoph Ploß, war davon gar nicht begeistert. Nun ist der Vorschlag plötzlich vom Tisch. Die SPD wundert sich und vermutet Einflussnahme.
