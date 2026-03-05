Wahlkreis, wechsle dich! Weil Hamburg immer mehr Einwohner hat, sollen einige Stadtteile auf andere Wahlkreise umverteilt werden. Ein erster Vorschlag sah vor, dass unter anderem Eppendorf (Hamburg-Nord) in den Wahlkreis Eimsbüttel rückt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Hamburg-Nord, Christoph Ploß, war davon gar nicht begeistert. Nun ist der Vorschlag plötzlich vom Tisch. Die SPD wundert sich und vermutet Einflussnahme.





