mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Christoph Ploß (CDU) hat bei der Bundestagswahl 2025 das Direktmandat im Wahlkreis Hamburg-Nord geholt.

Christoph Ploß (CDU) hat bei der Bundestagswahl 2025 das Direktmandat im Wahlkreis Hamburg-Nord geholt. Foto: Collage: Statistisches Amt/picture alliance/Panama Pictures | Christoph Hardt

paidWahlkreise in Hamburg sollen neu geschnitten werden – das gibt jetzt richtig Zoff

kommentar icon
arrow down

Wahlkreis, wechsle dich! Weil Hamburg immer mehr Einwohner hat, sollen einige Stadtteile auf andere Wahlkreise umverteilt werden. Ein erster Vorschlag sah vor, dass unter anderem Eppendorf (Hamburg-Nord) in den Wahlkreis Eimsbüttel rückt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Hamburg-Nord, Christoph Ploß, war davon gar nicht begeistert. Nun ist der Vorschlag plötzlich vom Tisch. Die SPD wundert sich und vermutet Einflussnahme.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test