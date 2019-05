Gefälschte Rezepte und Atteste?: Das droht dem Arzt von Gzuz und den Hells Angels

Nach der Razzia bei Dr. Andreas G. (54) in Barmbek stellt sich nun die Frage was dem Mediziner an Strafe droht. Ihm wird vorgeworfen, Skandal-Rapper Gzuz und zwei Hells Angels ohne medizinische Grund verschreibungspflichtige Schmerzmittel verordnet zu haben. Außerdem soll er zwei Frauen eine Risiko-Schwangerschaft bescheinigt haben – obwohl auch das nicht wahr war. Was bedeute das jetzt für ihn?

Im Strafgesetzbuch ist dieser Fall unter dem Paragraphen §278 geregelt. Für das „Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ drohen demnach bis zu zwei Jahren Haft! Wenn Arbeitgeber oder Krankenkassen geschädigt sind, könnte hier außerdem Betrug vorliegen.



Darüber hinaus drohen dem Mediziner wegen Verstoß gegen das ärztliche Standesrecht ein Verfahren vor der Ärztekammer.

Im schlimmsten Fall verliert der Mediziner seinen Job

Im schlimmsten Fall kann dem Allgemeinmediziner durch die Ärztekammer die Approbation, also die Genehmigung den Arztberuf auszuüben, entzogen werden.



Bei Facebook zeigten sich Patienten entsetzt über die Razzia bei ihrem Arzt. Sie schildern ihn als engagierten und zugewandten Mediziner.