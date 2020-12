Für 520 Millionen Euro!: Hamburg soll eine Straßenbahn bekommen

Die Stadtbahn ist in Hamburg eigentlich längst begraben worden. Die Pläne sind im Zuge der U5-Planung in der Versenkung verschwunden - doch Hamburgs CDU gräbt die Idee jetzt wieder aus! Sollte die Partei nach der Bürgerschaftswahl 2020 in der Regierung sitzen, will sie den Bezirk Altona mit mehreren Straßenbahnen beglücken!

Eine MetroTram, das ist das große Wahlversprechen der Christdemokraten. Und ein Thema, mit dem Spitzenkandidat Marcus Weinberg jetzt punkten möchte.

Straßenbahn: CDU will Hamburgs Westen zeitnah entlasten

„Wer im Hamburger Westen wohnt und lebt, spürt jeden Tag wie der Verkehr zunimmt“, so Weinberg. „In Folge der vielen Bauvorhaben werden zukünftig noch mehr Menschen insbesondere in Bahrenfeld wohnen, arbeiten und den öffentlichen Nahverkehr nutzen.“

Aus diesem Grund setzt Hamburgs Senat neben der U5-West auch auf eine S32. „Diese Projekte stellen wir auch nicht in Frage. Sie werden allerdings erst ab 2035 den Betrieb aufnehmen. Die Menschen benötigen heute leistungsfähige Verkehrsmittel“, so Weinberg.

Hamburger Straßenbahn könnte Busse ersetzen

Weil nach Angaben der CDU die Busse in Hamburgs Westen die gestiegene Nachfrage nicht mehr decken könnten, sollen Straßenbahnen jetzt für Entlastung zu sorgen. Denn: Eine MetroTram soll sechs Busse ersetzen können.

Diese Karte zeigt die angedachte Strecke der MetroTram Linie 1. CDU Hamburg Foto:

Konkret soll das zunächst auf zwei Strecken stattfinden. Die Linie 1 soll vom Stadtzentrum Schenefeld über den Eckhoffplatz, das Desy, die Trabrennbahnen Bahrenfeld, die S-Bahn Holstenstrasse zum Bahnhof Altona führen. Also auf der Strecke, wo aktuell die Buslinien 2 und 3 unterwegs sind.

Straßenbahn: MetroTram in Hamburg soll 520 Millionen Euro kosten

Die Linie 2 soll laut CDU vom Stadtzentrum Schenefeld über Achtern Born, das Elbe Einkaufszentrum, der S-Bahn Othmarschen und dem Ottenser Marktplatz zum Bahnhof Altona führen. In den beschriebenen Gebieten sollen zurzeit 27 verschiedenen Buslinien unterwegs sein - 90 Prozent davon könnten laut CDU durch die MetroTram ersetzt werden.

Die Kosten der rund 53 Haltestellen auf einer Streckenlänge von insgesamt 25 Kilometern wird auf rund 520 Millionen Euro geschätzt.

Hamburgs CDU will Bundesmittel für Straßenbahn nutzen

„Für die Finanzierung stehen verschiedene Fördermittel des Bundes, zum Beispiel aus dem Entflechtungsgesetz und dem Regionalisierungsgesetz, zur Verfügung“, so Weinberg. Klar ist: Die erste Linie soll bereits in drei bis vier Jahren ihren Betrieb aufnehmen können.