Der Hamburger Zukunftsentscheid hat massive Auswirkungen auf die Gesetzgebung der Stadt, die nun bereits 2040 klimaneutral sein muss – aber wer hat den Initiatoren zu ihrem spektakulären Erfolg verholfen? Der Verein Klimaneutral e.V. hat nun seinen Rechenschaftsbericht vorgelegt und es ist klar: Der Großteil des Geldes kam nicht aus Hamburg. Hauptgeldgeber für den Volksentscheid war die Berliner Kampagnen-Organisation Campact, die Hunderttausende Euro in die Hamburger Abstimmung investierte. Es floss zudem Geld aus dem Ausland. Die CDU sieht darin eine unzulässige Einflussnahme und eine „Verzerrung der demokratischen Willensbildung".








