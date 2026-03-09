an der Fünf-Prozent-Hürde – und das im Stammland der Partei Baden-Württemberg. Ist das nun das endgültige Aus der FDP? Die MOPO sprach mit einem sichtlich angefassten Finn-Ole Ritter (47), der als Hamburger Parteichef versucht, die Liberalen an der Elbe zusammenzuhalten. Und der nicht glaubt, dass die Erneuerung mit Berufspolitikern funktioniert, die das liberale Versprechen des sozialen Aufstiegs durch Leistung nicht selbst gelebt haben.





