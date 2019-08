Faszination Greta: Hamburger Experte vergleicht Klima-Aktivistin mit Gandhi

Die junge Schwedin Greta Thunberg ist als Heldin der Klimaschutzbewegung aus den Medien kaum noch wegzudenken. Erst letztens hat sie mit ihrer Atlantiküberquerung im Segelrennboot für ein großes Medienecho gesorgt. Jetzt vergleicht ein Hamburger Experte sie sogar mit dem indischen Nationalheld Mahatma Gandhi und Studentenführer Rudi Dutschke. Allerdings könne die „Faszination Greta“ eventuell bald vorbei sein.

Wenn es nach Forscher Volker Lilienthal geht, sei Greta für die Medien eine ähnliche Ikone wie Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi oder Studentenführer Rudi Dutschke. „Berichterstattung funktioniert immer über Personalisierung. Wenn in Personen gesellschaftlich virulente Themen gerinnen, wenn sie glaubwürdig verkörpert werden, attraktiv medienstark verkörpert werden, dann steigen Medien ein“, erzählt der Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Uni Hamburg. Thunberg sei allerdings etwas Besonderes, denn es habe vorher noch nie ein Kind gegeben, das „deutlich so eine Tendenz verkörpert“.

Was die „Faszination Greta“ ausmacht

Was außerdem die „Faszination Greta“ ausmacht: Sie scheut sich nicht, sich querzustellen. „Sie fällt auf. Und dann muss man ihr zweifelsohne auch attestieren, dass sie eine enorme Energie hat, dass sie sich auch widersetzt“, sagte der Forscher. „All das ist neuartig, all das ist auffällig. Und damit ist sie natürlich hochattraktiv für journalistische Berichterstattung“, so Lilienthal.

Aber Thunbergs Medienpräsenz könne laut dem Professor genauso schnell zu Ende gehen, wie sie gestartet hat. Seiner Ansicht nach sei ihre Karriere kein Selbstläufer, sie müsse immer wieder mit neuen Aktionen befeuert werden. Alleine vor dem Klimawandel zu warnen und auf irgendwelchen Demonstrationen aufzutauchen, reiche nicht.

Greta Thunberg lädt ein Treffen mit US-Präsident Trump ab

Zum Beispiel habe sie die Gelegenheit, den US-Präsidenten Donald Trump zu treffen – sie lehnt dies jedoch ab, da sie keinen Sinn darin sehe. „Aber ich gehe jede Wette ein, dass in ihrem Unterstützerteam diese Frage immer noch gewogen wird. Denn mit Trump zusammenzutreffen – egal, was dabei herauskommt – ist natürlich wieder ein Kameraevent. Insofern wäre es im Rahmen der Kampagne sehr attraktiv“, erklärt Lilienthal.

Sicher werde sie ihre Gründe haben, sich nicht mit Trump zusammenzusetzen, aber um in der schnelllebigen Medienlandschaft zu überleben, wäre das Treffen definitiv ein kluger Schachzug.