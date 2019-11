Exklusive Wahl-Prognose : So knapp wird das Bürgermeister-Rennen in Hamburg

Nur noch gut drei Monate, dann sind in Hamburg Bürgerschaftswahlen. Am 23. Februar 2020 entscheidet sich auch, ob Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Amt bleiben kann. Oder ob mit Katharina Fegebank erstmals eine Frau – und erstmals eine grüne Politikerin – auf dem Chefposten landet. Eine neue Prognose exklusiv für die MOPO zeigt, dass das Rennen sehr, sehr knapp wird.

Die Datenanalytiker des Instituts Wahlkreisprognose.de haben ihre Daten in der Woche vom 1. bis 7. November erhoben. Ihnen zugrunde liegen unter anderem Ergebnisse früherer Wahlen, aktuelle Umfrageergebnisse, demoskopische Veränderungen sowie gesellschaftliche Trends.

Bürgerschaftswahl Hamburg: Diese Partei liegt vorn

Wichtigstes Ergebnis: Die SPD stürzt mächtig ab, die Grünen bekommen mächtig Zulauf – beide Parteien liegen nun fast gleichauf! Bei der Bürgerschaftswahl 2015 bekamen die Genossen noch 45,6 Prozent – laut Wahlkreisprognose.de landen sie im Februar nur noch bei 29,5 Prozent. Die Grünen hingegen, bei der vergangenen Wahl noch bei 12,3 Prozent, holen mehr als doppelt so viele Stimmen und erlangen stolze 28,5 Prozent.

Drittstärkste Partei wird weit abgeschlagen die CDU. Sie erlangt laut der Prognose nur noch magere 11 Prozent (2015: 15,9 Prozent). Die rechte Partei AfD wird viertstärkste Kraft mit 9,5 Prozent (2015: 6,1), gefolgt von Linke (9 Prozent, 2015: 8,5 Prozent) und FDP (8 Prozent, 2015: 7,4 Prozent).

Wie viele Sitze eine Partei in der Bürgerschaft bekommt, darüber stimmen die Hamburger auf der Landesliste ab. Über die Wahlkreisstimmen kann für Direktkandidaten votiert werden.

Auf dieser Karte sind die prognostizierten Direktmandate zu sehen. Deutlich zu erkennen: Südlich der Elbe kommt die SPD auf viele Stimmen, nördlich der Elbe liegen die Grünen vorn. wahlkreisprognose.de Foto:

Die SPD verliert demnach sowohl bei den Landes- als auch bei den Wahlkreisstimmen. Die größten Verluste bei den Wahlkreisstimmen gibt es im Wahlkreis Fuhlsbüttel/Alsterdorf/Langenhorn. Dort bekommen die Kandidaten satte 17,6 Prozentpunkte weniger Stimmen! Die meisten Wahlkreis-Stimmen gibt es für die SPD in Bramfeld/Farmsen/Berne – 37 Prozent. Die wenigsten gibt es in Altona (16 Prozent).

Hier bekommen die Grünen die meisten Stimmen

Der grünste Hamburger Wahlkreis liegt laut wahlkreisprognose.de in Rotherbaum/Harvestehude/Eimsbüttel Ost. Dort kommt die Öko-Partei auf satte 46,5 Prozent der Stimmen! Zweitstärkster Wahlkreis ist Altona mit 45,5 Prozent. Die wenigsten Zustimmung gibt es im Wahlkreis Bramfeld/Farmsen-Berne, dort gibt es nur 21 Prozent. Hamburgweit geht es für sie in allen Wahlkreisen nach oben. Im Wahlkreis Rotherbaum/Harvestehude/Eimsbüttel Ost ist das Plus am größten, hier beträgt der Zuwachs 22,6 Prozent.

Die meisten Wahlkreis-Stimmen für die CDU

Die Christdemokraten bekommen ihre meisten Stimmen laut wahlkreisprognose.de im Wahlkreis Alstertal/Walddörfer. Dort erlangt die CDU 22 Prozent der Stimmen. Die wenigsten Stimmen gibt es in Altona mit gerade mal 6 Prozent.

Hier bekommt die AfD in Hamburg den meisten Zuspruch

Gleich in vier Wahlkreisen erreicht die AfD 13,5 Prozent – und damit ihren Höchstwert: Bramfeld/Farmsen-Berne, Harburg, Billstedt/Wilhelmsburg/Finkenwerder und Süderelbe. Die wenigsten Stimmen bekommt die rechte Partei im Wahlkreis Altona, nämlich 2,5 Prozent.

Das ist die Prognose für FDP und Linke

Die Linke erreicht ihren besten Wert im Wahlkreis Altona (20 Prozent), ihren schlechtesten in Alstertal/Walddörfer (4 Prozent). Die FDP schneidet am besten in Blankenese ab (12 Prozent), am schlechtesten im Wahlkreis Billstedt/Wilhelmsburg/Finkenwerder (4 Prozent).

Diese Koalitionen wären in Hamburg möglich

Was bedeutet all dies nun für die Zusammensetzung in der Hamburgischen Bürgerschaft? Laut der Prognose bekommt die SPD 38 Sitze (derzeit 58), die Grünen 36 (15), die CDU 14 (20), die AfD 12 (8), die Linke 11 (11) und die FDP 10 (9). Rein rechnerisch ist also wie bisher eine rot-grüne Koalition denkbar. Eine Koalition aus Grüne, SPD und Linke wäre ebenso möglich wie eine Koalition aus SPD, CDU und FDP. Keine Mehrheit gäbe es für ein Bündnis aus Grünen, CDU und FDP.

Derzeit haben SPD und Grüne gemeinsam die Regierungsverantwortung, gemeinsam verfügen sie über 73 der 121 Sitze. Der SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher hat das Amt im März 2018 vom jetzigen Finanzminister Olaf Scholz übernommen. Am Wochenende haben die Grünen die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank offiziell zur Bürgermeisterkandidatin gekürt. Sie erhielt 97 Prozent der Stimmen. Ob sie tatsächlich die erste grüne Bürgermeisterin in Hamburg wird, das wissen wir am Abend des 23. Februar.