Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (63) – inzwischen selbst unter Beobachtung wegen rechtsextremistischer Äußerungen – hat am Montagabend eine Rede bei Hamburgs AfD im Rathaus gehalten. Seine ehemalige politische Heimat, die CDU, bezeichnete Maaßen als „gefährlichste Partei” und forderte von Kanzler Merz die Brandmauer einzureißen – für Äußerungen wie diese gab es am Ende stehende Ovationen.