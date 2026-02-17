mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Hans-Georg Maaßen

Hans-Georg Maaßen hielt auf einer Veranstaltung der Hamburger AfD im Rathaus eine Rede. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

  • Altstadt

paid„Wir kärchern Deutschland“: Hans-Georg Maaßen auf Abwegen bei Hamburgs AfD

kommentar icon
arrow down

Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (63) – inzwischen selbst unter Beobachtung wegen rechtsextremistischer Äußerungen – hat am Montagabend eine Rede bei Hamburgs AfD im Rathaus gehalten. Seine ehemalige politische Heimat, die CDU, bezeichnete Maaßen als „gefährlichste Partei” und forderte von Kanzler Merz die Brandmauer einzureißen – für Äußerungen wie diese gab es am Ende stehende Ovationen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test