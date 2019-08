E-Scooter sollen Busspuren nutzen!: Das sagt Hamburg zu den Bundes-Plänen

Auf Verkehrsteilnehmer rollen gewaltige Änderungen zu! Das Bundesverkehrsministerium will die Straßenverkehrsordnung reformieren, härtere Strafen für Verkehrssünder einführen und neue Regeln aufstellen. Ein Plan sorgt bereits jetzt für große Diskussionen.

Dabei geht es um die Idee, dass Autos mit mindestens drei Insassen sowie E-Tretroller künftig Busspuren benutzen dürfen. „Das ist absolut kontraproduktiv“, sagt ADAC-Sprecher Christian Hieff. Er erinnert daran, dass Hamburg mehr als 200 Millionen Euro in die Busbeschleunigung investiert habe. Für separate Busspuren wurde zwar nur ein Teil des Geldes aufgewandt. Aber: „Dass E-Scooter die Busse auf ihren eigenen Spuren ausbremsen, kann nicht zielführend sein“, so Hieff.

Bundesverkehrsministerium torpediert Hamburgs Busbeschleunigung

Auch technisch dürfte das schwierig werden. Auf der Busspur-Paradestrecke der Linie 5 zwischen Eimsbüttel und Innenstadt lässt die Hochbahn ihre Fahrzeuge im Zwei-Minuten-Takt fahren – da passt dann kaum noch ein Auto zwischen. „Und wer will kontrollieren, ob im Auto wirklich mindestens drei Personen sitzen?“, so Hieff. Bei Fahrzeugen mit verdunkelten Scheiben ließe sich das nicht erkennen.

Und: Autofahrer können auch ganz schön kreativ werden. In den USA gibt es beispielsweise sogenannte Pendler-Spuren, die nur benutzt werden dürfen, wenn man mit mehreren Personen im Auto sitzt – um das vorzutäuschen, packt der ein oder andere Pendler einfach eine Puppe ins Auto.

Hamburger Verkehrsbehörde: „Busspuren müssen frei sein“

Auch Hamburgs Verkehrsbehörde ist von den Plänen des Bundesverkehrsministeriums wenig begeistert. „Wir werden den Busbetrieb in den nächsten Jahren massiv ausbauen. (...) Die müssen pünktlich und zuverlässig sein. Deswegen müssen die Busspuren frei sein“, so eine Sprecherin. „Eine Nutzung durch private PKW oder erst recht E-Scooter lehnen wir entschieden ab.“ Man sei sich mit der Innenbehörde darüber einig, dass Hamburg die Busspuren nicht für den Individualverkehr freigeben wird.

100 Euro fürs Falschparken?

Kritik gibt es derweil auch an dem Plan, Parken in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen mit 100 Euro Bußgeld zu bestrafen. Bislang sind es 15 bis 30 Euro. „Parken auf Radwegen ist kein Kavaliersdelikt, schadet dem Sicherheitsempfinden der Radler“, so Hieff. Wenn Hamburg Fahrradstadt sein will, müssen Radfahrer konsequent geschützt werden. „Die Verhältnismäßigkeit muss jedoch auch gewahrt bleiben“, so der ADAC-Sprecher. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wer eine Rettungszufahrt zuparkt, muss beispielsweise nur mit 65 Euro Bußgeld rechnen, wer Behindertenparkplätze blockiert mit lediglich 35 Euro.

Rettungsgassen-Sünder sollen härter bestraft werden

Es gibt aber auch lobende Worte für die Pläne von Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU). Dass Fahrer, die keine Rettungsgasse bilden, künftig 320 Euro Bußgeld zahlen müssen und zusätzlich einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg bekommen sollen, findet der ADAC konsequent. „Es bedarf aber auch weiter einer Aufklärungskampagne, damit Autofahrer verstärkt daran denken“, so Hieff.

Tödliche Abbiegeunfälle könnten der Vergangenheit angehören

Der Plan, dass rechts abbiegende Lkw ab 3,5 Tonnen nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen und dem Fahrer bei einem Verstoß 70 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg droht, dürfte in Hamburg ebenfalls gut aufgenommen werden. Schließlich gab es in der Vergangenheit immer wieder Abbiegeunfälle mit tödlichem Ausgang.

Gemischte Reaktionen dürfte es hingegen bei der Idee geben, dass Radfahrer und E-Scooterfahrer innerorts nur noch mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern überholt werden dürfen und ein neues Verkehrsschild derlei Überholvorgänge sogar ganz verbieten soll. „Hier ist Augenmaß gefragt“, so der ADAC.