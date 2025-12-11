E-Parkplätze: Klimaschutz, aber bitte mit Augenmaß

Elektromobilität ist ein entscheidender Schritt hin zu mehr Klimaschutz – besonders Hamburg wird in Anbetracht vorgezogener Ziele deutlich mehr E-Parkplätze und Ladesäulen brauchen. Doch jeder neue E-Stellplatz bedeutet zugleich: Ein Parkplatz für Verbrenner fällt weg. Und genau dort öffnen sich neue Gräben – wie das Beispiel einer Bäckerei in Poppenbüttel zeigt.

Vor dem Geschäft wurden vier von sechs Kurzzeitparkplätzen plötzlich zu E-Parkplätzen mit zwei Ladesäulen umgewandelt. Wer hier werktags parken will, muss laden. Weil der Großteil der Bevölkerung aber noch Verbrenner fährt, halten weniger Kunden morgens beim Bäcker und holen sich ihr Frühstück. Der Pächter fragt sich zu Recht, warum ausgerechnet vor seiner Tür dieser Standort ausgewählt wurde – zumal er E-Mobilität grundsätzlich unterstützt und nach Kompromissen sucht.

Bäckerei in Poppenbüttel in Existenznot

Der Kern des Problems liegt im Verfahren: Aktuell dürfen sich Betreiber von Ladesäulen ihre Standorte innerhalb eines zugewiesenen Gebiets selbst aussuchen. Anschließend beantragen sie beim Bezirksamt eine Sondernutzung – denn im Amt sitzen die Experten vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein riesiges Problem“: Hamburger Bäckerei schlägt Alarm wegen E-Parkplätzen

Der Konflikt in Poppenbüttel zeigt: Alle Beteiligten müssen genau hinschauen und hinhören, welchen Einfluss die umgebauten Parkplätze haben. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Ladesäulen ohne Rücksicht auf Verluste willkürlich in der Stadt verteilt werden. Wer die Mobilitätswende vorantreiben will, muss die Menschen vor Ort mitnehmen.