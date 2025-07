„Dresseli“: Fake-Profil macht Hamburger Finanzsenator zu schaffen

Hat Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) etwa eine zweite Karriere als Investment-Influencer gestartet? Ein Instagram-Profil mit dem Namen des Politikers, das Leichtgläubige in WhatsApp-Gruppen locken und ihnen offensichtlich das Geld aus der Tasche ziehen will, verwirrt aktuell viele. Auf seinem „echten“ Account warnt Dressel vor der fiesen Betrugsmasche.

„dresseli.andreas“ heißt der Fake-Account auf Instagram. Darauf zu sehen: Drei Fotos, die Andreas Dressel Wochen zuvor auf seinem echten Profil gepostet hatte. Der „falsche Dressel“ schreibt laut Berichten von Nutzern Menschen an, um sie in eine WhatsApp-Gruppe zu locken. „Ich habe kürzlich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der ihr euch kostenlos über Finanzanlagen informieren könnt“, schreibt das Profil seinen Followern dann zum Beispiel. „Bild“ berichtete zuerst darüber.

Der „wahre Politiker“ schreibt auf seinen Instagram- und Facebook-Profilen nun: „Liebe Community, der Account „Dresseli.Andreas“ ist NICHT von mir, sondern ein Fake-Profil. Ich gebe logischerweise auch KEINE Anlage-Tipps über eine WhatsApp-Gruppe. Das haben ich & andere auch bereits gemeldet, Profil wurde trotzdem noch nicht gelöscht. In ein paar Tagen werde ich Anzeige erstatten, wenn das nicht aufhört.“

Wer auf solche Fake-Profile reinfällt, riskiert nicht nur seine Daten, sondern womöglich auch sein Geld, wenn „Gebühren“ für die angeblichen „Finanz-Tipps“ fällig werden. Hier wird also die Reputation des Politikers, Finanzsenators und Juristen genutzt, um Ahnungslose hinters Licht zu führen. In den Kommentaren unter Dressels Post zeigen sich einige Menschen belustigt („Allerdings ist Dresseli schon sehr niedlich, dürfen wir dich jetzt so nennen?“/„Ich will jetzt meine Finanztipps!“), andere sind besorgt. „Hab den Account bereits mehrfach gemeldet. (…) Meta antwortet bei offensichtlichen Straftaten: Das widerspricht nicht unseren Richtlinien“. Bleibt abzuwarten, ob Dressel für die Löschung des Accounts wirklich erst Anzeige erstatten muss. (prei)