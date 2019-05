Digitalisierung in Hamburg: Roboter sollen unser Sielnetz flottmachen

Bei Hamburg Wasser wird’s digital! Seit Jahren laufen die Wasserwerke automatisiert, kommen ohne menschliche Hilfe aus – jetzt will das Unternehmen auch in anderen Bereichen Roboter einsetzen.

„Ein Beispiel ist die Kanalinspektion“, sagt Ingo Hannemann, technischer Geschäftsführer von Hamburg Wasser. „Wir setzen bereits heute schon ferngesteuerte Kamerasysteme ein. Es ist nicht abwegig, dass diese in einigen Jahren als autonome Roboter unterwegs sind.“



Seiner Meinung nach könnte die entsprechende Technik in fünf bis zehn Jahren so weit sein. Vor allem die Sensorik müsse noch Fortschritte machen. Das gilt auch für einen anderen Bereich, in dem das Unternehmen künftig auf künstliche Intelligenz setzen will: Gullis.

Bei starken Regengüssen kommt es heutzutage immer wieder zu Überschwemmungen der Abflusssysteme. Künftig soll ein Teil der 120.000 Gullis im Hamburger Stadtgebiet selbstständig melden, wenn sie überlaufen. „Es ist vorstellbar, dass Roboter und keine Menschen dann dort Abhilfe schaffen“, so Ingo Hannemann.