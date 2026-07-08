Das ganze Jahr über wird im Rathaus debattiert, gestritten, abgestimmt – und einmal im Jahr wird gefeiert: Die Bürgerschaft lud zum Sommerfest ein – und rund 1600 Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft kamen.

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit war Gastgeberin bei diesem 29. parlamentarischen Sommerfest. „Dieses Jahr wurde intensiv über die Zukunft unserer Stadt diskutiert“, sagte sie. „Die Fraktionen haben hitzig zu Problemen und ihren Lösungen debattiert und die Arbeit des Senats kritisch begleitet. Dabei können wir auf das zivilgesellschaftliche Engagement nie verzichten. Das Parlamentarische Sommerfest ist eine gute Plattform, um alle Akteure unserer Demokratie zusammenzubringen und ihnen zu danken.“

Die Gäste des parlamentarischen Sommerfestes im Innenhof des Rathauses Hamburgische Bürgerschaft/Michael Zapf

Zunächst mussten die Abgeordneten und ihre Gäste sich im Innenhof noch unter den Schirmen der Essens- und Getränkenstände drängen, bevor der Regen schließlich nachließ und alle die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen bei Musik und einem Glas nutzten.

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Parlamentarisches Sommerfest: Engagement würdigen, Kontakte pflegen

Der traditionsreiche Empfang ist der perfekte Rahmen für neue Begegnungen und den geselligen Austausch über aktuelle Themen, die Hamburg bewegen. Gleichzeitig würdigt das Sommerfest das Engagement all derjenigen, die sich das ganze Jahr über für Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hamburg einsetzen.

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Neben Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur waren deshalb auch zahlreiche Ehrenamtliche, Vereine und Initiativen aus der ganzen Stadt eingeladen. (mp)