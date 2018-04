Debatte um Schanzen-Zentrum: Die Charme-Offensive der Rotfloristen

Sternschanze -

Drei Aktivisten sitzen im Eingangsbereich der Roten Flora, über diesen haben sie zur Begrüßung der Gäste ein Plakat gespannt. "Welcome to Hell", willkommen im Zentrum der Autonomen, das seit G20 diskutiert wird wie kein anderer Ort in Hamburg. Die Linksautonomen haben zum Frühlingsfest geladen. Bedingung: Keine Fotos, keine Interviews, keine Polizei.

Die Folgen der Ausschreitungen rund um den Gipfel, der die Stadt im Juli 2017 in den Fokus der Weltpolitik rückte, sind in der Sternschanze kaum noch sichtbar. Die geplünderten Geschäfte wurden renoviert, die zerstörte Haspa-Filiale in der Nachbarschaft wird derzeit abgerissen. Die Debatten über das Zentrum am Schulterblatt werden weiterhin heftig geführt.

Dichtmachen, fordert die CDU und wird nicht müde, die Krawalle rund um die eskalierte "Welcome to Hell"-Demo, bei der die Rotfloristen als Anmelder auftraten, in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. Für Fraktionschef André Trepoll ist das linksautonome Zentrum ein "rechtsfreier Raum, ein Hort des Linksextremismus".

Im Senat sieht man das offenbar anders. Der neue Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach dem Zentrum zuletzt bei einer Veranstaltung eine Art Bestandsgarantie aus. Die Stadt habe sich mit dem besetzten Kulturzentrum im Schanzenviertel "schon fast versöhnt - bis zum G20-Gipfel" im Juli 2017. "Die G20-Krawalle haben diesen Rückfall gebracht, und das müssen wir jetzt überwinden", sagte der Bürgermeister laut "Welt". Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt außerdem: 56 Prozent der Hamburger sind gegen eine Räumung der Roten Flora. Etwas mehr als ein Drittel ist dafür.

Auch um weiter Sympathien zurückzugewinnen, so der Eindruck, öffneten die Aktivisten die Flora, ließen einen Blick hinter die Kulissen zu, luden Nachbarn und Interessierte ein.

Dennis Müller-Petersen ist mit seiner Familie gekommen. Der 42-Jährige, der nach eigenen Angaben seit mehr als einem Jahrzehnt in der Schanze wohnt, schließt sich einer Führung an. Auffallend viele Kinder sind an diesem Nachmittag mit dabei, basteln, kickern, laufen mit ihren Eltern durch das verwinkelte Gebäude. Müller-Petersen hatte den Flyer für das Frühlingsfest vor zwei Tagen im Hausflur liegen. Für ihn und seine Frau war schnell klar: Sie wollen ihren Kindern den Ort zeigen, wo sie gerne Konzerte besuchen.

"Ich finde gut, dass die Rote Flora Haltung zeigt, sich gegen Rassismus und Sexismus positioniert", sagt Müller-Petersen. Der gelernte Kaufmann betont allerdings auch, dass ihm ein Punkt der Führung nicht gefallen habe: Als die Besucher in den großen Veranstaltungsraum geführt werden, hebt der "Flora-Guide" den Einbau der neuen Brandschutztür samt der guten Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hervor. Auf der anderen Seite lassen die Rotfloristen keine Gelegenheit aus, die Polizei als ihren Feind anzuprangern. Diese zementierte Aufteilung der Behörden in Gut und Böse gefällt dem Familienvater weniger.

Zahlreiche Anwohner und Neugierige gehen vorbei an den Bildern der verdeckten Ermittler, die von Rotfloristen enttarnt wurden, schauen sich eine Ausstellung zum Thema "Wut" im oberen Stock an. "Zu viel Wut ist nie gut", sagt eine junge Frau mit Jutebeutel zu ihrer Freundin. Das gilt in der Diskussion um die Flora wohl für alle Seiten.