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Thering und Hensel

Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering lässt sich von Stefan Hensel, ehemaliger Antisemitismusbeauftragter der Stadt, beraten. Foto: Collage: MOPO /picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssenpicture alliance/dpa | Marcus Brandt

paidEx-Antisemitismusbeauftragter geht zur Opposition – und kritisiert den Senat

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Ein Palästina-Camp auf der Moorweide, eine verbrannte Israel-Flagge auf dem Rathausmarkt – seit dem 7. Oktober 2023 wird Antisemitismus immer häufiger in Hamburg sichtbar. Schon vor Jahren hat der Senat eine Strategie dagegen beschlossen – doch Handlungen folgen nicht, kritisiert jetzt die CDU. Sie will gemeinsam mit Stefan Hensel, Hamburgs ehemaligem Antisemitismusbeauftragten, eine eigene Strategie entwickeln. Hensel hatte Ende 2025 überraschend sein Amt niedergelegt – seitdem ist es unbesetzt. Jetzt kritisiert Hensel den Senat scharf.

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