Ein Palästina-Camp auf der Moorweide, eine verbrannte Israel-Flagge auf dem Rathausmarkt – seit dem 7. Oktober 2023 wird Antisemitismus immer häufiger in Hamburg sichtbar. Schon vor Jahren hat der Senat eine Strategie dagegen beschlossen – doch Handlungen folgen nicht, kritisiert jetzt die CDU. Sie will gemeinsam mit Stefan Hensel, Hamburgs ehemaligem Antisemitismusbeauftragten, eine eigene Strategie entwickeln. Hensel hatte Ende 2025 überraschend sein Amt niedergelegt – seitdem ist es unbesetzt. Jetzt kritisiert Hensel den Senat scharf.

