Das gab's noch nie in Hamburg: Die drei Kandidaten, zwei Männer und eine Frau, für das Amt des Altonaer Bezirkschefs haben sich in einer Art Bewerbungsgespräch den Fragen der Bürger gestellt. Rund 150 Menschen waren am Montagabend ins Rathaus gekommen und haben den drei sehr unterschiedlichen Aspiranten auf den Zahn gefühlt, mit Themen von Elterngeld bis Kneipenlärm. Einmal wurde der Tonfall unvermittelt scharf und einer der Bewerber wehrte sich gegen eine „schwurblerische Vorstellungswelt“.



Wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin der grünen Bezirksamtschefin Stefanie von Berg? Das Publikum, das den Kollegiensaal samt Balustrade füllt, hat darüber nicht zu entscheiden, so viel steht fest. Die Wahl trifft die Bezirksversammlung, trotzdem ist das Interesse an den drei Kandidaten, die da vorn an einem Tisch sitzen, riesig: Sebastian Kloth, Baudezernent in Altona und unterstützt von den Grünen, Christiane Kuhrt, Juristin und Kandidatin der CDU sowie Mark Classen, Unternehmer und von der SPD ins Rennen geschickt.