Benjamin Mennerich

Der AfD-Bürgerschaftsabgeordnete Benjamin Mennerich wurde aus der Fraktion Hamburg-Mitte geworfen. Foto: AfD Fraktion Hamburg

AfD-Mann wird aus Bezirksfraktion geworfen – und erfährt erst später davon

Die AfD-Fraktion im Bezirk Hamburg-Mitte hat ihren Abgeordneten Benjamin Mennerich ausgeschlossen. Intern hatte es wohl gekracht. Mennerich ist seit März vergangenen Jahres auch Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft – das soll auch so bleiben.

Wie die AfD-Bürgerschaftsfraktion der MOPO bestätigte, ist Mennerich unfreiwillig aus der Fraktion in Hamburg-Mitte ausgeschieden. Er selbst sei aber erst Anfang kommender Woche wieder für Anfragen erreichbar. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

AfD: Mennerich hielt Beschluss für eine „Drohgebärde“

Offenbar hatte Mennerich erst durch deren Anfrage erfahren, dass er jetzt zum fraktionslosen Abgeordneten im Bezirk wird. Einen entsprechenden Beschluss am vergangenen Montag habe er für eine „Drohgebärde“ gehalten, so Mennerich gegenüber der Zeitung.

Zu den Gründen für den Rauswurf äußerte er sich nur vage. Er habe Vorfälle im Zusammenhang mit AfD-Co-Fraktionschefin Nicole Jordan und deren Mann, ebenfalls Fraktionsmitglied, aufklären wollen. Nicole Jordan hatte bereits mehrfach Ärger mit der Justiz, unter anderem wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Zu den aktuellen Vorfällen war sie bislang nicht zu erreichen. (abu)

