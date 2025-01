Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen fordern die Abschaffung des Strafrechtsparagrafen 218, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Sie fordern den Senat auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen und in Hamburg einen besseren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu ermöglichen. Was jetzt passiert und was nicht.