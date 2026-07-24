Dass im Juni mehr als 5000 Menschen durch die extreme Hitzewelle gestorben sind, macht den Bergedorfer Mark Roach fassungslos: „Das war eine lange angekündigte Auswirkung des Klimawandels.“ Weil Kanzler und Minister im Vorfeld nichts unternommen haben, um „Schaden vom Deutschen Volk“ abzuwenden, ist Roach, Rentner und Linken-Mitglied, nun zur Polizei und hat eine Strafanzeige aufgegeben.

„Ich will ein Zeichen setzen“, sagt der Bergedorfer zur MOPO. Nicht weil während der Hitzewelle zu wenig getan wurde, sondern schon viel früher: Spätestens im März 2024 hätte die Regierung den Notstand ausrufen müssen.“ Damals hatte der Sachverständigenrat für Umweltfragen festgestellt, dass das CO₂-Budget, mit dem man den Temperaturanstieg noch auf 1,5 Grad begrenzen könnte, aufgebraucht war.

Hitzetote: Hamburger Rentner zeigt Merz an

Anzeige

Roachs Strafanzeige richtet sich gegen Kanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD). Aktenzeichen: 043/1K/489481/2026, Vorwurf: unterlassene Hilfeleistung zusammen mit unterlassenen Diensthandlungen.

Denn: Bereits damals, im März 2024, hätten Fahrverbote, Geschwindigkeitsbegrenzung und jede Menge Notfallmaßnahmen erfolgen müssen, glaubt Roach: „5100 Tote in wenigen Tagen! Das gab es nur in der höchsten Coronawelle, und was hat der Staat damals für Anstrengungen unternommen!“

Anzeige

Die Zahl der Hitzetoten stammt vom Robert Koch-Institut, das eine hohe Übersterblichkeit während des tagelangen „Hitzedoms“ festgestellt hat.

Roach, Gewerkschaftssekretär in Rente, war früher mal bei der SPD und ist inzwischen viele Jahre Linken-Mitglied. Bei den Bundestagswahlen 2009 und 2025 ist er im Bezirk Bergedorf als Direktkandidat für die Linke angetreten.

Anzeige

Der Klima-Aktivist und zweifache Großvater ist sauer: „Diese Bundesregierung – und insbesondere der Kanzler und die drei beschuldigten Minister – tun auch noch alles, damit CO₂-Emissionen sich sogar nach ausweiten. Damit erfüllen sie den Tatbestand des Unterlassens möglicher Hilfe gegen die Bedrohung durch Extremwetterereignisse, wie hier eben der Hitzewelle.“

Strafanzeige wegen Hitzetoten: „Mache das für meine Enkel“

Ob er meint, dass tatsächlich ermittelt wird? „Ich bin ja nicht der einzige, der so eine Strafanzeige gestellt hat, es gibt viele von uns“, sagt Mark Roach: „Irgendwann müssen sie ja reagieren in den Staatsanwaltschaften. Die Politik soll wenigstens merken, dass die Einschläge näher kommen. Ich mache das für meine Enkel und deren Nachfahren.“