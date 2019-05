„Stones“-Skandal: Hamburgs SPD und Grüne fordern Akteneinsicht

Gibt’s jetzt endlich Aufklärung? In der Freikarten-Affäre um den Auftritt der Rolling Stones 2017 schaltet sich die Rot-Grüne Koalition in der Bürgerschaft ein.

Die Regierungsfraktionen wollen für die Parlamentssitzung am 5. Juni ein Aktenvorlageersuchen rund um Genehmigungserteilung und die Kartenvergabe im Bezirk Nord beantragen. Darüber hinaus soll auch die Vermietung von Flächen, Bühnen und Hallen für andere kommerzielle Musikveranstaltungen überprüft werden, sofern das Bezirksamt Nord für sie zuständig ist.

„Aktuell stehen viele verschiedene Interpretationen im Raum, die keinen klaren Blick auf die Geschehnisse im Bezirk Nord zulassen“, sagt Dirk Kienscherf (SPD). „Vorteilsnahme ist kein Kavaliersdelikt, sie beschädigt das Vertrauen in die handelnden Akteure. Deshalb müssen jegliche Zweifel in Bezug auf die Integrität aller Beteiligten auch politisch aufgearbeitet werden“, sagt Anjes Tjarks (Grüne).

FDP hat bereits vor Tagen Akteneinsicht gefordert

Ähnlich hatte es bereits die FDP vor einigen Tagen formuliert – und einen Antrag auf Aktenvorlage gestellt. „Ich freue mich, dass nun auch die Regierungsfraktionen die Notwendigkeit einer Akteneinsicht zur Rolling-Stones-Affäre anerkennen“, sagt Michael Kruse. Die Liberalen rufen die Regierungsfraktionen nun dazu auf, sich dem Antrag anzuschließen. „Der fordert vollumfängliche Transparenz“, so Kruse.

Das Bezirksamt Nord war kürzlich erneut in Zusammenhang mit Konzerten ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem neuen Verfahren gegen Ex-Bezirksboss Harald Rösler (SPD) und einen weiteren Mitarbeiter. Dabei geht es um Veranstaltungen in der Sporthalle Hamburg.