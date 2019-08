„Hamburg, was tust du?“: Lebensretter-Demo am Hauptbahnhof

„Hamburg, was tust du?" Unter diesem Motto findet Freitag um 17 Uhr am Hauptbahnhof eine Kundgebung für die Rechte von Geflüchteten und Migranten statt. Die Initiative „Seenotrettung“ appelliert dabei an den Senat, die zwei Rettungsschiffe „Open Arms“ und „Ocean Viking“ mit mehr als 500 Geretteten in den Hamburger Hafen einfahren zu lassen.

Gemeinsam mit „Lampedusa in Hamburg“ setzt sich die „Seebrücke Hamburg“ für die Seenotrettung von Geflüchteten ein. Momentan werde mehr als 500 Geretteten auf zwei Schiffen im Mittelmeer ein sicherer Hafen in Europa verweigert.

Senat soll handeln

„Wir erwarten von unserer Stadt, dass den 500 Menschen an Bord der Open Arms und der Ocean Viking sofort die Aufnahme in Hamburg angeboten wird. Und wir erwarten, dass alle Abschiebungen gestoppt werden, mit denen Menschen zurück in Not, Elend und Unterdrück geschickt werden“, erzählt Christoph Kleine von der SEEBRÜCKE Hamburg zum Hintergrund der Protestveranstaltung.

Das könnte Sie auch interessieren Auch er rettete Flüchtlinge : Ex-Kapitän: „Rackete droht ein politischer Prozess"

Auf der Kundgebung am Lampedusa-Zelt am Hauptbahnhof werden um 17 Uhr unter anderem Sprecher von Lampedusa in Hamburg, der Seebrücken, des Flüchtlingsrats Hamburg, der Black Community Hamburg und der Partei „Die Linke“ auftreten.

DPA/MP