Licht aus, Herd kalt, Internet weg: Wie gut sind wir vor so einem Szenario geschützt? Immer wieder kommt es zu Anschlägen auf das deutsche Stromnetz. In dieser Woche gleich mehrfach. Die Energiewerke im Großraum Hamburg wurden daraufhin von der Polizei durchsucht. Viele Menschen machen sich Gedanken über einen Blackout. Zu Recht? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was wissen wir bisher über die Anschläge aufs Stromnetz?

In Brandenburg wollten Unbekannte an einem Umspannwerk mit selbstgebauten Flugkörpern, ähnlich wie Silvesterraketen, einen Kurzschluss an den Hochspannungsleitungen auslösen. In Bergheim bei Köln wurde ein Kurzschluss herbeigeführt, der eine Störung am Umspannwerk verursacht hat. Die Folge: Fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke gingen vom Netz. Auch in Dormagen gab es anscheinend einen Anschlagsversuch. Größere Auswirkungen auf die Stromversorgung gab es in allen Fällen jedoch nicht. Die Vorfälle erinnern an den Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin zu Beginn des Jahres – damals gab es einen großflächigen mehrtägigen Stromausfall.

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Was ist eigentlich ein Umspannwerk?

Umspannwerke sind zwingend notwendiger Teil des Stromnetzes: In Hochspannungsleitungen, die Elektrizität über weite Strecken mit möglichst geringen Verlusten transportieren müssen, fließt Gleichstrom mit einer Spannung von mehreren Hunderttausend Volt. In Umspannwerken wird diese Hochspannung in mehreren Schritten durch Transformatoren verringert, um sie zunächst regional, später auch innerhalb eines Ortes weiterverteilen zu können.

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Wie sicher ist das Stromnetz in Deutschland?

„Grundsätzlich sind Kritische Infrastrukturen in Deutschland sehr gut geschützt“, sagt das Bundesinnenministerium. Ein großflächiger, lang anhaltender Blackout sei sehr unwahrscheinlich. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nicht, denn nicht jeder Strommast und jedes Bahngleis kann abgeriegelt und überwacht werden.

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Vor allem kommt es daher auf technische Ausrüstung und Notfallpläne an, die stets erweitert werden. Als nach dem Anschlag in Bergheim der erste Kraftwerksblock ausfiel, konnte der Leistungsabfall kompensiert werden. Der Betreiber kann in so einem Fall auf flexible Anlagen wie Batteriespeicher oder Gaskraftwerke zurückgreifen, die ihre Leistung schnell hoch- und runterfahren können.

Gibt es insgesamt mehr solcher Vorfälle?

Ganz klar: Ja. Betreiber kritischer Infrastruktur – also von Energienetzen, Flughäfen oder anderen sensiblen Einrichtungen – sind in Deutschland verpflichtet, erhebliche Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu melden. Das BSI stelle dabei beispielsweise vermehrt Meldungen zu Drohnenüberflügen fest, sagt ein Sprecher der Behörde. Besonders Energie- und Verkehrsinfrastruktur sind laut der Bundesregierung vermehrt von Ausspähungs- und Sabotageverdachtsfällen betroffen.

Wer steckt hinter den Anschlägen?

Ist es ein Zufall, dass sich die Anschläge an dem Tag ereignen, an dem neue Sanktionen gegen Russland angekündigt werden? Das ist derzeit noch unklar. Die Vorfälle in Brandenburg und Bergheim sind nach Angaben der Polizei auf verfassungsfeindliche Sabotage zurückzuführen.

Der Kommentar zum Thema: Was essen Sie bei einem Blackout?

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: „Wir prüfen zwei Richtungen: fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus.“ Ein Bekennerschreiben gab es bisher nicht.

Anders in Dormagen: Der „taz“ ist laut eigenem Bericht ein Bekennerschreiben zugegangen, in dem ein Einzeltäter die Verantwortung für den Vorfall übernimmt. Die Authentizität des Schreibens ist aber noch nicht geklärt. Zu dem Stromausfall in Berlin hatte sich im Januar eine linksextreme Gruppe bekannt. Deren Schreiben wurde als realistisch eingestuft.