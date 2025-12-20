Podolskis Döner-Laden ab heute in Hamburg – womit der Fußballstar punkten will

Döner-Läden gibt es viele – aber dieser hier gehört einem echten Fußballstar: Lukas Podolskis „Mangal Döner“ eröffnet heute um 12 Uhr in Bergedorf. Es ist der erste Standort in Hamburg. Die MOPO erklärt, was die Gäste bei Essen und Ambiente erwartet und womit der 40-Jährige begeistern will.

Für Fans von Fast Food – und von Lukas Podolski – ist es ein echtes Highlight: Die Döner-Kette des Ex-Nationalspielers „Mangal Döner X Lukas Podolski“ hat ab heute auch ein Restaurant in Hamburg. Im City Center Bergedorf (Bergedorfer Straße 106) geht es um 12 Uhr mit einem Soft Opening los – das Lokal liegt in der Vorkassenzone von „Kaufland“.

Und was hat ein Fußballer nun mit Döner zu tun? „Ich habe schon als Kind Döner geliebt und gegessen“, sagt Podolski. Er selbst wird nach MOPO-Informationen heute nicht dabei sein. Ob er zur offiziellen Eröffnung im Januar nach Hamburg kommt, werde zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Podolskis Motto: „Wir machen nicht alles anders, nur besser. Ich will den Döner nicht neu erfinden, aber die Zutaten müssen immer frisch und von hoher Qualität sein. Auch das gewisse Flair des Ladens ist mir wichtig.“

Podolski verspricht eine „hohe Qualität des Fleischs und selbst gebackenes Brot aus der eigenen Backstube".

Er verspricht eine „hohe Qualität des Fleischs, selbst gebackenes Brot aus der eigenen Backstube, knackigen Salat und eine ganz spezielle Gewürzmischung“.

Podolskis Döner-Laden in Bergedorf: 40 Sitzplätze auf 130 Quadratmetern

Außerdem soll sein Lokal zum Verweilen einladen – und nicht zum schnellen Essen verleiten. 40 Sitzplätze gibt es hier auf 130 Quadratmetern, zehn Mitarbeiter versorgen die Gäste. Das Lokal hat täglich geöffnet. Der Betreiber in Bergedorf ist der Hamburger Unternehmer Evren Korkut.

Podolski hat das Franchise-Unternehmen „Mangal Döner X Lukas Podolski“ 2016 mit dem Gastronomen Metin Dag gegründet. Rund 50 Döner-Läden gibt es mittlerweile in mehr als 20 Städten. In Hamburg kooperiert er zum ersten Mal mit „Kaufland“.