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Bei Lukas Podolskis „Mangal Döner“ können die Gäste per Touchscreen bestellen.

Bei Lukas Podolskis „Mangal Döner“ können die Gäste per Touchscreen bestellen. Foto: Florian Quandt

  • Bergedorf/Köln

paidPodolski-Döner: Ärger um Halal-Zertifikate

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Ärger um den Weltmeister-Döner: Die Imbiss-Kette „Mangal“ von Ex-Nationalkicker Lukas Podolski, vertreten auch in Hamburg-Bergedorf, wirbt mit Zertifikaten für Halal-Fleisch – doch die stammen aus einer fragwürdigen Quelle: Die Bescheinigungen über die Einhaltung muslimischer Speisegesetze stellt eine Organisation aus, die von Islamisten betrieben wird.

Es geht um das Label des Europäischen Halal-Zertifizierungsinstituts (EHZ), laut Eigenaussage eine „Non-Profit-Organisation in Trägerschaft der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG)“. Letztere ist laut Bundesamt für Verfassungsschutz die größte islamistische Organisation in Deutschland. Ihr Ziel: „eine Ordnung zu schaffen, die sich – anstatt an von Menschen geschaffenen und damit vermeintlich ,willkürlichen‘ Regeln – ausschließlich an islamischen Grundsätzen ausrichtet”.

Podolskis „Mangal Döner“ distanziert sich von Islamisten

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