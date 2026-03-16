Plüschtier-Hype: Hamburg bekommt einen „Labubu“-Laden

Die zotteligen Monster mit dem frechen Grinsen sind längst mehr als Spielzeug. Sie sind Sammelobjekt, Statussymbol und Social-Media-Phänomen. Jetzt bekommt der Hype auch in Hamburg ein festes Zuhause: In der Europa Passage eröffnet „Pop Mart“ einen Store – und bringt die begehrten „Labubus“ mitten in die Stadt.

Erst Berlin, jetzt Hamburg: Die kleinen Plüschtiere mit fieser Fratze erobern die nächste Großstadt. In der Europa Passage eröffnet „Pop Mart“ einen neuen Store – und bringt sein aktuelles Hype-Produkt, die „Labubus“, mit. Dabei handelt es sich um limitierte Figuren, die 2025 zum absoluten Internetphänomen wurden. Sie sind Sammelstücke für Klein und Groß.

Das Hype-Plüschtier „Labubu“ ist nicht nur Sammelstück, sondern auch Accessoire. (Symbolbild) picture alliance / Sipa USA | Anthony Behar Das Hype-Plüschtier „Labubu“ ist nicht nur Sammelstück, sondern auch Accessoire. (Symbolbild)

„Die Eröffnung in der Europa Passage ist am 27. März geplant“, bestätigte Centermanager Karsten Bärschneider den Neuzugang mit Hype-Potenzial gegenüber dem „Abendblatt“. Dass es auch in Hamburg zum Andrang kommen könnte, hält er für gut möglich. Zusätzliche Security für den Eröffnungstag kurz vor Ostern sei bereits bestellt worden.

Grund für den „Labubu“-Hype

Der Erfolg der „Labubu“-Figuren beruht nicht nur auf ihrem auffälligen Design, sondern auch auf dem Verkaufssystem. Viele Figuren werden in sogenannten Blind Boxes angeboten. Welche Variante in der Verpackung steckt, zeigt sich also erst nach dem Kauf. Die sozialen Netzwerke treiben die Nachfrage durch unzählige Unboxing-Videos, Sammlerfotos und limitierte Editionen immer weiter an.

Ganz neu ist das Prinzip nicht. „Labubus“ gelten als popkulturelle Nachfahren der in den 1980er-Jahren beliebten Kultfiguren „Monchichis“. Auch sie waren weit mehr als Kuscheltiere und wurden von vielen Fans gesammelt. Sie haben damit heute den Status einer Kultfigur.

Kult aus den 80ern: Monchichis. picture alliance/dpa/Revierfoto Kult aus den 80ern: Monchichis.

Erfunden wurde „Labubu“ 2015 vom chinesischen Künstler Kasing Lung. „Pop Mart“ ist spezialisiert auf sogenannte Designtoys und hat bereits mehr als 500 Läden weltweit.

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Für Hamburg bedeutet die Neueröffnung deshalb vor allem eines: Die Jagd nach den Figuren verlagert sich vom Bildschirm in die Innenstadt. Bislang spielte sich vieles online ab, nun bekommt der Hype einen festen Ort. In der Europa Passage dürfte der Laden damit nicht nur Fans der Marke anziehen, sondern auch all jene, die wissen wollen, was hinter dem Wirbel um die kleinen Monster eigentlich steckt.