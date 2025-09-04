mopo plus logo
Sternekoch Maurizio Oster (37) ist der Inhaber des „Zeik“ in der Sierichstraße 112 (Winterhude). Foto: Zeik

  • Winterhude

Plötzlicher Andrang in Hamburgs Sterneküchen – das ist der Grund

Er kombiniert norddeutsche Gerichte mit Rezepten aus aller Welt: Maurizio Oster gehört das Sterne-Restaurant „Zeik“ in Winterhude. Am 7. September kocht er beim Event „Hamburgs Sterne“ im „Foodlab“ (HafenCity) gemeinsam mit neun anderen Sterneköchen – im Rahmen des „Open Mouth“. Die MOPO hat mit dem 37-Jährigen gesprochen: über Gourmet-Touristen, hohe Menüpreise und Druck bei der Arbeit.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

