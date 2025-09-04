Er kombiniert norddeutsche Gerichte mit Rezepten aus aller Welt: Maurizio Oster gehört das Sterne-Restaurant „Zeik“ in Winterhude. Am 7. September kocht er beim Event „Hamburgs Sterne“ im „Foodlab“ (HafenCity) gemeinsam mit neun anderen Sterneköchen – im Rahmen des „Open Mouth“. Die MOPO hat mit dem 37-Jährigen gesprochen: über Gourmet-Touristen, hohe Menüpreise und Druck bei der Arbeit.





