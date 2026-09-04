Eben noch hat er einen Brand gelöscht, jetzt steht Oberleutnant Till Steffen knietief im Wasser. Durch ein Leck schießt es mit einem Druck ins Schiff, dass man kaum noch atmen kann, wenn einen der Strahl trifft. Sein Auftrag: Das Loch stopfen. An der Seite des Hamburger Bundestagsabgeordneten: ein Kollege der CDU. Zusammen pressen sie mit aller Kraft einen Stopfen in das Leck, stützen ihn ab. Erfolgreich. Doch schon geht das nächste Leck auf. „Da muss man ranklotzen, das geht nur gemeinsam“, sagt Steffen. „Und hier merkt man, auf wen man sich verlassen kann.“

Das beschädigte Schiff befindet sich zum Glück nicht auf hoher See, sondern in der Marinelehranstalt Neustadt an der Ostsee. Hier lernen Soldaten „den Kampf gegen die Elemente“, wie die Bundeswehr es beschreibt.

Urkunde, Gelöbnis, Stillstehen: Politiker wurden offiziell zu Soldaten ernannt

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Und so kämpft Till Steffen, grüner Wahlkreisabgeordneter aus Eimsbüttel, hier zusammen mit Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) gegen Feuer und Wassereinbrüche unter maximal realistischen Bedingungen. An ihrer Seite: Politiker von CDU, SPD, FDP, auch Alexander Wolf von der AfD ist dabei. Nur die Linke fehlt.

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Für eine Woche haben sie Bürokluft gegen Uniformen getauscht, wurden formal in die Marine eingegliedert, Standort Marineschule Mürwik an der Flensburger Förde. Hier sollen sie hautnah erleben, was die Marine kann – und wie das Leben als Soldat ist. Dafür wurden sie ganz offiziell zu Soldaten ernannt: mit Urkunde, Gelöbnis, Fahnenappell. Haben gelernt, wie man richtig stillsteht, wie man formal korrekt grüßt. Regelmäßig bietet die Bundeswehr solche Einsätze für Führungskräfte aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft an.

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Dass das kein Spiel ist, wird schnell klar: Vor Fehmarn kreuzen sie auf einem Minensuchboot. Da taucht am Horizont eine russische Korvette auf, die Tanker der „Schattenflotte“ eskortiert. Sofort heißt es: Alle Handys aus, die könnten von den Russen auch auf Distanz geknackt werden. „Und dann fragt man sich: Was genau ist der Zweck dieses Schiffs vor unserer Küste, in welchem Szenario würde das Waffen einsetzen?“, sagt Steffen. „Sehr unmittelbar und konkret“ spüre man da die angespannte Lage.

Plötzlich taucht eine russische Fregatte vor Fehmarn auf

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Doch auch darüber hinaus sieht er das Bundeswehr-Praktikum als wichtig für Politiker an. „Der Bundestag muss womöglich bald über einen Einsatz in der Straße von Hormus entscheiden, da ist es z.B. wichtig zu wissen, wie so ein Minensuchboot funktioniert“, sagt Steffen. „Auch hilft es bei der Entscheidung über große Rüstungsprojekte, wenn man versteht, wie einzelne Teile der Bundeswehr zusammen agieren.“ Als Beispiel nennt er die neuen Poseidon-8-Flugzeuge, die im Verbund mit U-Booten Nordsee, Ostsee und Atlantik überwachen.

Nach einer Woche legen Steffen und die anderen Politiker die Uniformen ab. Was ihn am meisten beeindruckt hat? „Wie gut die Soldaten miteinander umgehen, wie kompetent sie sind und wie souverän sie dem hohen Druck und Risiko trotzen.“