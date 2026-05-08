Als „Jäger des verlorenen Schatzes“ besuche ich seit mehr als 50 Jahren Flohmärkte und bin natürlich Fan von „Bares für Rares“. Neulich fiel mir vor dem Bildschirm die Kinnlade runter, als eine Frau eine bemalte Tonplatte anbot. Das Motiv: drei weidende Pferde. Genau so eine Platte hatte ich schon vor Jahren auf dem „Flohdom“ an der Feldstraße ergattert. Jetzt war ich natürlich gespannt, wie viel das immerhin sieben Kilogramm schwere Teil bringen würde.





