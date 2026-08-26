An der Fassade des Bezirksamts Eimsbüttel war am Dienstagabend ein großes Herz zu sehen. Mit der Aktion will das Bezirksamt einen Eimsbütteler Verein unterstützen.

Lichtinstallation am Bezirksamt: Ein großes Herz war am Dienstagabend zu sehen. Julia Haas

Der Beitrag „Herz leuchtet am Bezirksamt – was steckt dahinter?“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Je dunkler es am Dienstagabend wurde, desto mehr zeichnete sich an der Fassade des Bezirksamts Eimsbüttel ein lila Herz ab. Passanten blieben stehen und fotografierten das Leuchtspektakel. Dabei tauchte eine Frage immer wieder auf: Was steckt hinter der Aktion?

Bezirksamt unterstützt HEBC

Über neun Stockwerke erstreckte sich das Lichterherz. An mehreren Fenstern des Bezirksamts am Grindelberg war vorab lila Folie angebracht worden. Die Räume dahinter blieben über Nacht beleuchtet, sodass schon von Weitem ein Herz zu erkennen war.

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Mit der Herz-Installation will das Bezirksamt seinen Support für den Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (HEBC) ausdrücken. Dieser trifft am 1. September im Volksparkstadion auf Borussia Dortmund. Das DFB-Pokal-Spiel ist das größte in der Vereinsgeschichte des Clubs.

Eimsbüttel wird lila

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„Mit dieser Aktion wollen wir deutlich machen, dass ganz Eimsbüttel hinter dem HEBC steht. Wir drücken der Mannschaft für diesen besonderen Pokalabend fest die Daumen und wünschen viel Erfolg und das nötige Quäntchen Pokalglück“, sagt Eimsbüttels Bezirksamtsleiter Christian Zierau.

Um das große Herz zu realisieren, hatte die Gute Leude Fabrik dem Bezirksamt lila Folie zur Verfügung gestellt. Die Agentur hat es sich zum Ziel gesetzt, Eimsbüttel im Vorfeld des HEBC-Spiels in Lila einzutauchen. Auch Läden an der Osterstraße beteiligen sich und dekorieren ihre Geschäfte in den Farben des HEBC.

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LED-Leuchten halten Stromverbrauch gering

Das Herz am Bezirksamt soll auch in den kommenden zwei Nächten sichtbar sein. Man hoffe, so Aufmerksamkeit auf das Spiel zu lenken, für das noch Tickets verkauft werden.

Hinsichtlich des damit verbundenen Stromverbrauchs gibt ein Mitarbeiter des Bezirksamts am Dienstagabend Entwarnung: In allen Räumen des Verwaltungsgebäudes seien längst LED-Lampen installiert, der Energieverbrauch entsprechend gering.

Dass es inmitten des Herzens am Dienstagabend immer mal wieder dunkle Flecken gab, hat einen trivialen Grund. In den entsprechenden Räumen befinden sich Toiletten, deren Beleuchtung über Bewegungssensoren funktioniert.





