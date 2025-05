Ihr Traum vom Restaurant dauerte gerade mal etwas mehr als ein Jahr. Im März 2024 eröffneten Ewelina Maliszewska und Ferid Aslani in einem alten Reetdachhaus in Osdorf das Lokal „Wackerhof“. Nun ist dort schon wieder Schluss. Die Gründe dafür dürfen so manch anderem Gastronomen bekannt vorkommen.