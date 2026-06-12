Nach langer Zeit: Wasseranlagen in Planten un Blomen sollen endlich reaktiviert werden – und auch der Spielplatz bekommt eine Frischekur.

Die Wasserfontänen in Planten un Blomen sprudeln schon seit längerer Zeit nicht mehr. (Archivbild) Patrick Sun

Ob am Rosengarten, auf einer der Wiesen oder an den Wasserspielen – Planten un Blomen ist der grünste Ort, um in der Innenstadt ein Päuschen einzulegen. Bei einem Spaziergang durch den Park fällt allerdings auf: Viele Wasserstellen sind schon seit längerer Zeit außer Betrieb. Das soll sich ändern! Und auch für einen Spielplatz gibt es große Pläne.

Schon seit 2024 sind einige der beliebten Wasserstellen in Planten un Blomen versiegt. Dazu zählen unter anderem der Wasserfall am Teehaus im Japangarten oder die Japanische Landschaft am Eingang Stephansplatz.

Viele Wasserstellen in Planten un Blomen außer Betrieb

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Statt sprudelndem Wasser sind dort nur Kies und Steine zu sehen. Auch an den Kaskaden und an der Wassertreppe plätschert nichts. Teils lag das an technischen Mängeln in der Stromversorgung, manche Pumpen mussten auch wegen Lecks außer Betrieb genommen werden.

Die Japanische Landschaft am Eingang Stephansplatz ist vor allem von Kies anstatt von Wasser geprägt. Bezirksamt Hamburg-Mitte Trauriger Anblick: An der Wassertreppe sind die Fontänen stillgelegt. Bezirksamt Hamburg-Mitte Der Wasserfall am Japangarten beim Teehaus sprudelt nicht mehr. Bezirksamt Hamburg Mitte Die Grunau-Wasserspiele sollen im kommenden Jahr wieder nutzbar sein. Bezirksamt Hamburg-Mitte Der Spielplatz an den Großen Wallanlagen soll saniert werden. Geoportal Hamburg-Mitte MR

Daraufhin gab das Bezirksamt Hamburg-Mitte ein Gutachten in Auftrag, das einen Sanierungsplan für die einzelnen Wasserbereiche erarbeiten sollte. In einem Ausschuss der Bezirksversammlung stellten Mitarbeitende des Bezirksamtes jetzt den aktuellen Stand vor.

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Wasseranlagen in Planten un Blomen sollen saniert werden

Demnach sollen die stillgelegten Anlagen technisch saniert und zum Saisonstart im Mai 2027 wieder sprudeln. Dabei handelt es sich um den Japangarten, die Japanische Landschaft, die Kreuzfontäne, die Wassertreppe, die Alten Kaskaden sowie die Grunau-Wasserspiele. Sind Letztere wieder instand gesetzt, können dort Bälle per Wasserstrahl abgeschossen werden.

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Außerdem steht fest: Der Wasserspielplatz in den Großen Wallanlagen soll neu gestaltet werden. Anfang des Jahres fand dazu bereits eine Kinder- und Jugendbeteiligung statt, das beauftragte Planungsbüro erarbeitet jetzt einen konkreten Entwurf. Der Spielplatz soll vor allem deutlich grüner werden, dazu sind neue Wasserspiele und weitere Spielgeräte vorgesehen. Das Bezirksamt rechnet mit einer Eröffnung Ende des Jahres 2027.

Planten un Blomen steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Allerdings wurde auch zuletzt bekannt: Planten un Blomen steckt in finanziellen Schwierigkeiten! Die jährliche Summe von 182.000 Euro, die der Bezirk Hamburg-Mitte von der Umweltbehörde zur Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsplanung des Parks bekommt, hat sich seit 2024 trotz gestiegener Kosten nicht erhöht. Das Bezirksamt muss deshalb selbst in den Geldbeutel greifen, um den Park am Laufen zu halten.

In den vergangenen Jahren mussten aufgrund der Kostensteigerungen immer wieder Kulturprogramme gekürzt werden. Das Kindertheater reduzierte 2018 und 2024 die Zahl der Vorstellungstage, Führungen finden seit 2022 eingeschränkt statt.

„Wir wollen, dass alles erhalten bleiben kann. Aber wir sind am Ende unserer Mittel“, erklärte SPD-Politiker Olcay Aydik. „Für uns hat Planten un Blomen Priorität, das sollte es auch für die Umweltbehörde haben.“ Diese bekräftigte, dass die Erhöhung der Finanzierungsmittel eines der zentralen Ziele bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen sei.



