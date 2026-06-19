MSC-Konzernchef Gianluigi Aponte gilt als größter Reeder der Welt. Jetzt will er sich auch noch den Hamburger Konkurrenten Hapag-Lloyd unter den Nagel reißen.

Gianluigi Aponte, Reeder Mediterranean Shipping Company (MSC), bei der Taufzeremonie auf der Plaza an Bord des Kreuzfahrtschiffs MSC Grandiosa. picture alliance/dpa | Christian Charisius

Die Schweizer Reederei MSC, die größte der Welt, hat bereits 49,9 Prozent an der Hamburger Hafengesellschaft HHLA übernommen. Laut Informationen des „Manager Magazins” hat der Reederei-Chef Gianluigi Aponte (85) jetzt auch ein Auge auf den Rivalen Hapag-Lloyd geworfen.

Demnach will sich Aponte nicht nur ein paar Aktien sichern, sondern auf lange Sicht die absolute Mehrheit bei der weltweiten Nummer fünf der Schifffahrt übernehmen.

Angeblich versucht der MSC-Boss schon länger, mit den Eigentümern von Hapag-Lloyd ins Geschäft zu kommen. Doch obwohl man ihm bisher nur die kalte Schulter zeige, lässt Aponte laut dem Bericht nicht locker. MSC selbst wies den Artikel inzwischen allerdings als „nicht wahr“ zurück. Hapag-Lloyd wollte sich zu den Behauptungen nicht äußern.

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Jedoch dürfte selbst bei ernsthaftem Interesse eine Übernahme der Reederei kein leichtes Unterfangen werden. Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne (89) sowie die chilenische Groß-Reederei CSAV halten jeweils 30 Prozent an Hapag-Lloyd. Durch einen Vertrag sind beide Partner dazu verpflichtet, ihre Aktien festzuhalten. Der Aktionärspakt sollte ursprünglich in diesem Jahr auslaufen, wurde aber bis Ende 2030 verlängert. Und dann hält die Stadt Hamburg noch 13,9 Prozent der Anteile.

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Gianluigi Aponte besitzt mit der Mediterranean Shipping Company (MSC) die größte Containerreederei der Welt. Und trotzdem baut er sein Imperium weiter aus. 2024 übernahm er 49,9 Prozent der Hamburger Hafengesellschaft HHLA. Zuletzt kaufte er außerdem eine Flotte von Öltankern und schloss eine Beteiligung am Billigflieger Easyjet nicht aus. (tfs)