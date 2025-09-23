Im Westen – viel Neues! Am Dienstag präsentierte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) eine überraschende Planänderung im Hamburger U- und S-Bahn-Netz: Die neue U-Bahn-Linie U5 wird im Westen doch nicht an der Haltestelle Arenen enden, sondern in die seit Jahrzehnten vernachlässigten Stadtteile Lurup und Osdorf verlängert. Dabei sollten die Stadtteile eigentlich über eine neue S-Bahnlinie angebunden werden. Doch das hätte einen entscheidenden Nachteil. Die MOPO erklärt, wann mit der neuen U-Bahn zu rechnen sein wird, was das für die geplante S6 bedeutet – und warum Kritiker „fassungslos“ sind.

Über 50 Jahre warten die Bewohner in Osdorf und Lurup schon auf ihre versprochene Bahn-Anbindung. Diese Aufgabe wird jetzt die neue U5 übernehmen, die nach den Arenen um zwei neue Haltestellen, Lurup Mitte und Osdorfer Born, verlängert wird.