Autofahrer kracht in Spielhalle und erfasst E-Scooter-Fahrerin – Krankenhaus

Unfall mit Kettenreaktion auf der Winsener Straße in Harburg: Zwei Autos stoßen zusammen, ein Pkw landet in einer Spielhalle und erfasst eine E-Scooter-Fahrerin.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 12.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 54. Nach Angaben eines Polizeisprechers stießen zwei Pkw seitlich zusammen. Beide waren stadtauswärts unterwegs. Die Ursache für die Berührung ist noch unklar.

Wagen prallt in Eingangsbereich einer Spielhalle

Durch den Zusammenstoß geriet eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte in den Eingangsbereich einer Spielhalle.

Dabei wurde eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Zum Ausmaß der Schäden an der Spielhalle liegen der Polizei bisher keine Informationen vor. (mp)