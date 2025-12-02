Pizza-Lokal von Sterne-Gastronom: Hier gibt es jetzt auch Dinner

Mit seinem Sterne-Restaurant „haebel“ und seiner „XO Seafoodbar“ auf St. Pauli hat Fabio Haebel sich einen Namen gemacht. Im „Frames“ in der Hamburger Innenstadt verkauft er Pizza – bisher als schnellen Mittagssnack. Doch ab jetzt gibt es dort auch Dinner.

Luftiger und extrem knuspriger Teig: Bei „Frames“ in der Fuhlentwiete 5 (Neustadt) gibt es besondere Pizza vom Blech. Neben Aubergine, Thunfisch oder Mortadella kommt hier zum Beispiel auch Kimchi auf die Pizza.

Pizza-Lokal „Frames“ in Hamburg hat jetzt auch abends geöffnet

Das „Frames“ ist das bodenständigste Lokal von Sterne-Gastronom Fabio Haebel. Die Pizza wird in einem 30 mal 60 Zentimeter großen Rahmen gebacken, daher auch der Name „Frames“. Auf dem Teller landen 15 mal 15 Zentimeter große Stücke (ab 5,50 Euro). Und das alles in wenigen Minuten: Der Teig wird vorgebacken, erst nach der Bestellung des Gastes fertig belegt und noch einmal in den Ofen geschoben – für 45 Sekunden bei extrem hoher Hitze bei mehr als 300 Grad. Innerhalb von fünf Minuten ist die Pizza beim Gast.

Hier gibt es italienische Speisen vom Sterne-Gastronomen

Bisher war das ein reines Lunch-Geschäft. Doch seit dem 1. Dezember bietet Fabio Haebel im „Frames“ auch Dinner an – ab sofort ist von montags bis freitags von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet. Dann gibt es auch andere italienische Gerichte wie hausgemachte Focaccias, Risotto, Polpette (Fleischbällchen mit Tomatensoße) oder Caponata Stracciata (Gemüse mit cremigem Käse). Vorspeisen starten bei 4,50 Euro, Hauptgänge kosten etwa 14 Euro.

Im Mai hat Fabio Haebel das „Frames“ eröffnet. Florian Quandt Im Mai hat Fabio Haebel das „Frames“ eröffnet.

Auch die Weinkarte wurde vergrößert. Das Frühstücksangebot, das es kurzzeitig gab, fällt dafür aber erst mal weg.

Viele Gäste hätten darum gebeten, dass auch abends geöffnet ist, sagt Fabio Haebel zur MOPO. „Unser Dinner ist für alle gedacht, die nach dem Shoppen noch auf einen Happs einkehren wollen oder für Kollegen, die nach Feierabend noch Zeit miteinander verbringen möchten.“