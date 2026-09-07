Hamburgs Pizza-Kette „Bolle“ ist in finanziellen Schwierigkeiten. Nun äußert sich der Insolvenzverwalter dazu, wie es an den Standorten weitergehen soll.

Die Kette ist für ihre Pizza-Sandwiches bekannt. Mia Conolly/Bolle

Mit ihren Pizza-Sandwiches wurde die Hamburger Gastro-Kette bekannt. Doch nun hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet (MOPO berichtete). Was Insolvenzverwalter Dr. Arno Doebert zur angespannten Situation sagt.

Für Fans der Pizza-Taschen sind es schlechte Nachrichten: „Bolle“ ist pleite. Das Amtsgericht Hamburg hat ein Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Dr. Arno Doebert.

Pizza-Kette „Bolle“ ist pleite: „Wir führen Gespräche mit möglichen Übernehmern“

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„Den Betrieb der verbliebenen ,Bolle’-Lokale in Ottensen und in der Schanze musste ich leider am 1. September einstellen“, sagt Arno Doebert auf MOPO-Anfrage. Das Lokal an der Hegestraße habe schon zuvor stillgelegt werden müssen. „Wir führen derzeit für alle drei Standorte Gespräche mit möglichen Übernehmern und mit unterschiedlichen Konzepten.“

Bei allen „Auffanglösungen“ sei man aber auch auf das „Wohlwollen der Vermieter“ angewiesen. „Auch hier laufen Gespräche.“

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Ob es an den drei Standorten zukünftig noch „Bolle“ geben wird? „Ausgeschlossen ist es nicht, nach dem Stand der Verhandlungen aber unwahrscheinlich“, so Arno Doebert. Unter der bisherigen Führung gebe es diese Option jedenfalls nicht mehr.

Das Lokal am Mühlenkamp werde von einem Franchisenehmer geführt und falle deshalb nicht in das aktuelle Verfahren.

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„Ich habe Herrn Drewes als engagierten Inhaber und Geschäftsführer kennengelernt“, so Arno Doebert. „Es ist bedauerlich, dass sein Konzept sich in der schwierigen Phase, in der sich die Gastronomie insgesamt aktuell befindet, nicht halten konnte.“