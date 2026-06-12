Am Hamburg Airport wird wieder an den Landebahnen gearbeitet – und das bekommen einige Anwohner deutlich zu hören.

Über Norderstedt und Alsterdorf wird es bald wieder lauter. Der Grund: Wie in jedem Jahr finden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Hamburger Flughafen statt. Vom 17. Juni bis 1. Juli 2026 wird die Start- und Landebahn 05/23 über Niendorf und Langenhorn für Wartungsarbeiten gesperrt. In dieser Zeit läuft der gesamte Flugverkehr deshalb über die zweite Bahn.

Konkret werden auf der gesperrten Bahn unter anderem Gummiabrieb an den Landepunkten entfernt, Siel-Leitungen gereinigt, Markierungen erneuert und elektrische Anlagen überprüft. „Regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind unverzichtbar, um den sicheren Flugbetrieb dauerhaft zu gewährleisten“, sagt Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport. Die Arbeiten werden gebündelt, damit die Sperrung möglichst kurz bleibt.

Weitere Arbeiten nach den Sommerferien

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Nach den Sommerferien ist dann die andere Bahn dran: Voraussichtlich vom 9. bis 23. September 2026 wird die Start- und Landebahn 15/33 über Norderstedt und Alsterdorf gesperrt. Dann starten und landen alle Maschinen über Niendorf und Langenhorn.

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Hintergrund sind auch strengere Vorgaben der europäischen Luftfahrtbehörde EASA (European Union Aviation Safety Agency). Sie verlangt, dass Start- und Landebahnen engmaschiger kontrolliert und Mängel schneller behoben werden. Deshalb kann es zusätzlich zu kurzfristigen Tagessperrungen kommen. Die Termine hängen unter anderem vom Wetter ab und werden vom Flughafen jeweils kurzfristig bekanntgegeben.