Die Studie zeigt schonungslos, wie abhängig Bildung von sozialer Herkunft ist. Und in Hamburg wird ausgerechnet jetzt der Rotstift angesetzt …

Bei der ersten Pisa-Studie vor 25 Jahren war ich selbst Schüler. Ich erinnere mich noch gut an den Aufschrei damals. Die Untersuchung brachte schwarz auf weiß ans Licht, was eigentlich längst bekannt war: Deutschlands Bildungssystem war bestenfalls Durchschnitt. Und wer aus einem armen Elternhaus kommt, hat es in diesem Land schwerer. Das Ergebnis konnte man eigentlich nicht mehr ignorieren.

Getan hat sich seitdem zu wenig. Das zeigen die aktuellen Pisa-Daten, die gestern veröffentlicht wurden. In kaum einem Land, heißt es von den OECD-Studienmachern, hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Was für ein vernichtendes Urteil. Und ganz ehrlich: Mir fehlt inzwischen die Fantasie, wie wir diesen Trend umkehren wollen.

Schulbehörde in Hamburg kürzt bei Schulbegleitung

Anzeige

Die Schulbehörde hat erst in diesem Sommer bei diversen Projekten den Rotstift angesetzt, etwa bei der Schulbegleitung. Die Kürzungen der Merz-Regierung bei Bürgergeld & Co. treffen Kinder aus ohnehin belasteten Familien noch stärker. Und im Vergleich zur Pisa-Studie von 2001 ist ein neues Problem hinzugekommen: das Smarthpone.

Wie dramatisch die Lage an den Schulen inzwischen ist, hat mir erst vor wenigen Tagen eine Lehrerin erzählt, die an einer Grundschule in einem sozialen Brennpunkt arbeitet. Aus den Sommerferien seien die Kinder völlig überdreht zurückgekommen. An normalen Unterricht sei oft nur schwer zu denken. Einen wesentlichen Grund sieht die Lehrerin in der Bildschirmzeit. Um die langen Ferientage zu überbrücken, seien manche Kinder von morgens bis abends vor Handy, Fernseher oder Tablet geparkt worden. Smartphonesucht ist ein erhebliches Problem – nicht nur in bildungsferneren Elternhäusern.

Anzeige

In ihrer Klasse gibt es zudem mehrere Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. Darunter auch ein Schüler mit Autismus-Diagnose. Er hätte Anspruch auf eine Schulbegleitung. Doch diese kam in den ersten Wochen nicht – und dann nur noch mit einem Bruchteil der früheren Stunden. Die Folge: Die Lehrerin musste sich verstärkt um den Jungen kümmern, konnte den anderen Kindern weniger gerecht werden.

Ergebnisse der Pisa-Studie machen fassungslos

Anzeige

Mich macht dieser Zustand fassungslos. Die Zahlen psychisch belasteter Kinder sind seit Corona stark angestiegen. Es gibt kaum noch Klassen ohne verhaltensauffällige Schüler. Sprachprobleme, Mediensucht, Übergewicht.

Nach dem Pisa-Schock von 2001 wurden Reformen angestoßen, die zumindest zeitweise zu besseren Ergebnissen führten. Wirklich gut war das deutsche Bildungssystem aber auch danach nie. Nun folgt der nächste Schock. Die aktuellen Pisa-Ergebnisse sind dramatisch und beschämend. Wenn 15-Jährige erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen und Rechnen haben, dann ist das nicht allein ein Problem der Schulen. Es ist ein Versagen auf mehreren Ebenen.