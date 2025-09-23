Im Fitnessstudio in Unterhose duschen – für Mudar S. ganz normal. Seit vier Jahren trainiert er schon im „BeneFit“ in Eidelstedt. Wegen seiner Duschgewohnheiten hatte er noch nie Probleme. Doch Anfang September wurde er vom Studio-Personal noch mit Schaum auf dem Kopf aus der Dusche zitiert und zur Rede gestellt. Der Grund erscheint ihm fadenscheinig. Sein Vorwurf: Diskriminierung! Das Studio ist bereits früher negativ aufgefallen. Aber auch das Thema „Duschen in Unterhosen“ sorgt seit Jahren für Diskussionen.





