Pilotprojekt in Hamburg: Autofreies Ottensen? Jetzt sind Anwohner gefragt

Ottensen -

Seit dem 1. September ist Ottensen autofrei – zumindest fast. Teile der Bahrenfelder Straße und Ottenser Hauptstraße sind für Privatfahrzeuge gesperrt – das Areal wird damit immer mehr zum Fußgänger-Paradies. Doch was halten die Anwohner eigentlich vom Pilotprojekt? Ab Montag sind sie gefragt.

Dass die Idee eines autofreien Quartiers aufgehen kann, zeigte bereits das Projekt „Fußgängerfreundliches Rathausquartier“, das in der Innenstadt lief und laut Stadtplanern ein voller Erfolg war. Bis Ende Oktober waren die Kleine Johannisstraße, der größte Teil der Schauenburger Straße und die Parkplätze am Dornbusch für Autos gesperrt.

Trotz anfänglichem Dauerzoff und viel durcheinander hätte sich das drei Monate andauernde Projekt laut Stadtplaner Mario Bloem gelohnt. Kritik sei konstruktiv und nicht giftig formuliert worden – und die Gastronomen würden sogar von mehr Gästen berichten – zumindest auf den Außenflächen.

7500 Anwohner in Ottensen werden befragt

Und was ist mit Ottensen? Der Bezirk will erst im Februar eine Bilanz ziehen. Doch wie die „NDR“ zunächst berichtete, will die Technische Universität Harburg bereits ab Montag den Versuch bewerten. In den kommenden beiden Wochen werden deswegen rund 7500 Anwohner rund um den Spritzenplatz nach ihrer Erfahrungen gefragt.