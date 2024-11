Lotto Hamburg sucht nach zwei Millionären – was ist denn da los?

Und schon wieder geht sehr viel Geld in den Bezirk Wandsbek! Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag hat ein Glückspilz eine sechsstellige Summe gewonnen. In dem Bezirk hat es diesem Jahr bereits zwei neue Lotto-Millionäre gegeben – die sich aber bislang noch nicht gemeldet haben.

Ein Tipper aus dem Bezirk Wandsbek hat in der Ziehung am 1. November in der dritten Gewinnklasse knapp 128.000 Euro gewonnen. 13-21-27-28-41 waren die richtigen Zahlen, nur die zwei Eurozahlen 1 und 3 waren falsch. Der Jackpot wurde nicht geknackt, er steigt bei der Ziehung am Dienstag auf rund 79 Millionen Euro. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die 1. Gewinnklasse im Eurojackpot liegt bei 1:140 Millionen.

Zwei Lottomillionäre in Wandsbek gesucht

Bereits im Oktober hat ein Lottospieler aus dem Bezirk Wandsbek mächtig abgesahnt, hat sich aber bislang noch nicht gemeldet. Bei der Eurojackopot-Ziehung am 18. Oktober gewann ein Hamburger Teilnehmer 1.062.407 Euro. Wer der oder die Glückliche ist – das weiß niemand.

Noch höher ist die Summe, die seit Mai auf einen Glückspilz wartet. Die Gewinnzahlen der Lotterie Spiel77, die am 25. Mai 2024 gezogen wurden, lauten 0846078. Die passende Zahlenkombination fand sich auf einem Eurojackpot-Spielschein, auf dem zusätzlich Spiel77 angekreuzt war. Der Gewinn: fast 2,5 Millionen Euro! Bislang hat sich niemand gemeldet. Drei Jahre hat der Gewinner dafür Zeit – die Frist bis zum Verfall des Gewinns läuft bis zum 31.12.2027 um 24 Uhr, so Lotto Hamburg. Falls sich der oder die Glückliche bis dahin nicht meldet, wird das Geld in Sonderauslosungen von Spiel77 ausgeschüttet. (jt)