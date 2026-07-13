Schauspielerin Pheline Roggan (45) spricht im MOPO-Fragebogen über Klischees, lustige Missverständnisse – und ihre Lieblingsstadtteile.

1. Sie können einen Tag alles in Hamburg entscheiden, worum kümmern Sie sich zuerst?

Ich würde die Stadt an die kommenden Wetterextreme des Klimawandels anpassen, etwa durch mehr Grünflächen. Und ich würde sie insgesamt menschen-, fußgänger- und fahrradfreundlicher gestalten. Außerdem würde ich in soziale Arbeit, Bildung und Kultur investieren. Das würde ich alles an einem Tag entscheiden – und direkt umsetzen (lacht).

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

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Im Wohlers Park unter den alten Bäumen und am Hafen, weil der Himmel so weit wird und das Wasser und die Möwen das Meer in der Nähe spüren lassen und dahinter die ganze Welt.

Der Wohlers Park in Altona hat viele lauschige Ecken. Anke Geffers

3. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran?

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Dass wir alle unterkühlte, reservierte, reiche Bonzen sind, weil es gar nicht stimmt für das Hamburg, in dem ich mich bewege. Im Gegenteil: Ich erlebe die Menschen hier als ausgesprochen offen, herzlich und hilfsbereit.

Pheline Roggan mag besonders diese Stadtteile in Hamburg

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4. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Schanze, St. Pauli, Ottensen, weil diese Stadtteile so divers, offen, inklusiv und friedlich sind.

5.Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Freunde, gute Gespräche, Natur

6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?



Kommunikations-Missverständnis auf einer Branchen-Veranstaltung: Eine Freundin mit französischem Akzent hat mich nach Mitternachtssnacks gefragt und ich habe „Miete nach Sex“ verstanden und wusste überhaupt nicht, wovon sie redet und wie ich ihr in der Hinsicht weiterhelfen kann … Hahahahaha!

7. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür?

Fußball-WM (fragwürdig, da Aramco – größtes Erdölunternehmen der Welt – als Sponsor und dann noch der „FIFA Peace Prize“ an Trump!).