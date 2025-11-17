mopo plus logo
Die Löhne in der Pflege sind zuletzt gestiegen. Die Kosten für Pflegebedürftige könnten nun steigen.

Die Löhne in der Pflege sind zuletzt gestiegen – und damit auch die Kosten für Heimplätze. Foto: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn

paidNeuer Preis-Atlas: Das kostet ein Pflegeheim in Hamburg und im Umland

Für viele alte Menschen und ihre Angehörigen ist es ein Schock: die Kosten, die anfallen, wenn Mutti oder Vati ins Heim kommen. In den vergangenen Jahren sind die Heimkosten noch einmal drastisch gestiegen – auch in Hamburg, wie eine neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. Allerdings: Im Vergleich zu anderen Großstädten sind die Preise hier noch moderat. Und noch deutlich günstiger wird es im Umland, wobei die Preise in den einzelnen Kreisen durchaus stark voneinander abweichen.

